Ограничение движения транспорта в Орле в праздничные дни

Администрация города Орла разъясняет, как будет организовано движение транспорта в праздничные дни.

8 мая с 00.00 до 12.00 запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения до пер. Новосильского), на ул. Московской (от Красного моста до пер. Новосильского), на пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина);

с 9.30 до 12.00 запрещено движение по ул. Карачевской (от ул. 1-й Посадской до ул. Гостиной), по ул. Гостиной (от ул. Карачевской до ул. Гагарина), по ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), по ул. Московской (от Красного моста до ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), по пл. Мира (между сквером Танкистов и гостиницей «Орел» от от пересечения ул. Московской и ул. Степана Разина до пересечения ул. Пушкина и ул. 4-й Курской).

Движение пассажирского транспорта, следующего по маршрутам регулярных перевозок, рекомендовано осуществлять по улицам Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской, Октябрьской, 60-летия Октября, Герцена, Московской.

Будет запрещена стоянка:

7 мая с 00.00 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина;

9 мая с 00.00 до 24.00 на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской), на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина, на ул. Пролетарская гора.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта на следующих участках дорог:

7 мая с 15.30 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, со стороны гостиницы «Русь»), на ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №43 по ул. Ленина);

9 мая с 8.00 до 12.00 на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);с 9.00 до 24.00 на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора.

В связи с проведением шествия «Бессмертного полка» 9 мая с 12.00 до 17.00 будет запрещено движение по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), ул. Пролетарская гора, ул. Пионерской (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького), ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Приборостроительной), ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьской до Октябрьского моста), Октябрьскому мосту, ул. Герцена, ул. Московской (от ул. Старо-Московской до Красного моста), Красному мосту, ул. Гостиной (от Красного моста до ул. Комсомольской), ул. Комсомольской (от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадской), ул. Карачевской (от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадсской), на пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина), ул. Пушкина (от ул. 3-й Курской до Красного моста). Кроме того, с 00.00 до 16.00 будет запрещена стоянка по маршруту движения шествия.

В связи с проведением Всероссийского соревнования по велосипедному спорту 9 мая с 11.00 до 14.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Раздольной (от пересечения с ул. Бурова до пересечения с ул. Кузнецова).

В связи с проведением легкоатлетического пробега 9 мая с 13.00 до 15.30 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Красноармейской до ул. Полесской), ул. Максима Горького (от ул. Красноармейской до ул. Брестской), по ул. Красноармейской (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Пролетарская гора.

На время проведения легкоатлетического пробега движение троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал; троллейбус №6 «Автовокзал — ул. Максима Горького» будет следовать по маршруту: автовокзал, ул. 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.