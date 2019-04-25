Ограничение движения в Орле 1 мая

Администрация города Орла напоминает автомобилистам об изменении схемы движения 1 мая.

В связи с проведением Орловским городским отделением КПРФ шествия с 6.00 до 9.30 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между памятником Н.С. Лескову и сквером Маяковского.

В связи с проведением мотопробега с 13.30 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора со стороны гостиницы «Русь»), а также с 15.45 до 16.15 по маршруту движения пробега: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60-летия Октября — Октябрьский мост — ул. Герцена — ул. Московская — Красный мост — ул. Комсомольская — ул. Кромская — аэродром «Южный».

Кроме того, с 00.00 до 16.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на площадке между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора со стороны гостиницы «Русь»).