Ограничение движения в Орле 1 мая

В связи с проведением публичных мероприятий 1 мая в Орле будет

закрыто движение автотранспорта:

с 9.00 до 9.30 на пл. Мира (участок между улицами Пушкина и Московская)

с 9.30 до 10.00 по маршруту: Гостиница «Орёл» — площадь Мира – Красный мост – ул. Гостиная – площадь перед Ленинским мостом со стороны Заводского района.

Маршруты объезда:

ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская;

ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Стоянка автотранспорта запрещена с 6 до 12 часов на пл. Мира (участок между улицами Пушкина и Московская), на ул. Карачевской (участок от ул. Гостиная до ул. 1-й Посадская), информирует мэрия Орла.