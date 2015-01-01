Ограничение движения в Орле 1 мая

В связи с проведением публичных мероприятий 1 мая в Орле будет

закрыто движение автотранспорта:

с 9.00 до 9.30 на пл. Мира (участок между улицами Пушкина  и Московская)

с 9.30 до 10.00 по маршруту: Гостиница «Орёл» — площадь Мира – Красный мост – ул. Гостиная – площадь перед Ленинским мостом со стороны Заводского района.

Маршруты объезда:

ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская;

ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Стоянка автотранспорта запрещена с 6 до 12 часов на пл. Мира (участок между улицами Пушкина  и Московская), на ул. Карачевской (участок от ул. Гостиная до ул. 1-й Посадская), информирует мэрия Орла.

 

УФССП по Орловской области информирует
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Опубликовано 27 Апр 2017 в 11:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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