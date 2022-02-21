21 февраля 2022



Ограничение движения в Орле

В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы» к бюстам Героя Советского Союза, Почётного гражданина города Орла А.В. Горбатова, Героев Российской Федерации А.Н. Рязанцева и А.В. Скворцова, героев-разведчиков И.Д. Санько и В.И. Образцова на бульваре Победы 23 февраля запрещены: 

с 6.00 до 13.00 — стоянка транспортных средства на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35;

с 11.00 до 13.30 —  движение транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. Схема объезда – по ул. Ленина и пл. Ленина, в створе дома №43 по ул. Ленина и дома №37 по ул. Максима Горького. 

 

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Опубликовано 21 Фев 2022 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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