Ограничение движения в Орле

В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы» к бюстам Героя Советского Союза, Почётного гражданина города Орла А.В. Горбатова, Героев Российской Федерации А.Н. Рязанцева и А.В. Скворцова, героев-разведчиков И.Д. Санько и В.И. Образцова на бульваре Победы 23 февраля запрещены:

с 6.00 до 13.00 — стоянка транспортных средства на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35;

с 11.00 до 13.30 — движение транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. Схема объезда – по ул. Ленина и пл. Ленина, в створе дома №43 по ул. Ленина и дома №37 по ул. Максима Горького.