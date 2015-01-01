Ограничение движения в Орле

В связи с проведением торжественной церемонии возложения Гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы», 21 февраля с 00.00 до 13.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на участке по ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35).

С 11.30 до 13.00 будет закрыто движение транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина (на участке от дома №32 до дома №24). Движение транспорта будет организовано по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), а также по ул. Пролетарская гора, информирует мэрия Орла.