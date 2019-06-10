10 июня 2019



Ограничение движения в Орле 22 июня

В связи с проведением патриотической акции «Горсть памяти» в сквере Танкистов 22 июня с 6.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств по ул. Пушкина (от ул. Фомина до ул. 4-й Курской), а также движение транспорта по этому же участку с 11.30 до 13.00.

В связи с проведением молодежной акции «Свеча памяти» у стелы воинской славы на бульваре Победы 22 июня с 06.00 до 23.30 будет запрещена стоянка транспортных средств от дома №31 до №35 по ул. Салтыкова-Щедрина, а также с 21.00 до 23.30 — движение по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской).

 

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Опубликовано 10 Июн 2019 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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