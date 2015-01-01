Ограничение движения в Орле

В связи с проведением публичного мероприятия 17 марта с 6.00 до 18.30 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. Карачевской от ул. Гостиной до памятника Н.С. Лескову.

В связи с проведением праздничных мероприятий  18 марта с 00.00 до 12.00 будет запрещена стоянка автотранспорта на Комсомольской площади от ул. Комсомольской до остановки общественного транспорта дачных маршрутов, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 16 Мар 2017 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 43

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