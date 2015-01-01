Ограничение движения в Орле
В связи с проведением Крестного хода 14 апреля с 18.30 до 19.00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Васильевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука), информирует мэрия Орла.
В связи с проведением Крестного хода 14 апреля с 18.30 до 19.00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Васильевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука), информирует мэрия Орла.
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