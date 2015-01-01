Ограничение движения в Орле

В связи с проведением Крестного хода 14 апреля с 18.30 до 19.00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Васильевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука), информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 13 Апр 2017 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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