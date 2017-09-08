Ограничение движения в Орле 27 сентября

Администрация Орла информирует: в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины образования Орловской области,

27 сентября

— с 00.00 до 11.00 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-я Курская), на ул. Московская (от Красного моста до ул. Революции), на площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

— с 9.30 до 11.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), по площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина).

Перевозчикам рекомендовано осуществлять движение пассажирского транспорта по ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, а также по ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-лет Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Также 27 сентября с 00.00 до 23.00 запрещена стоянка автотранспорта на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), на ул. Пролетарская гора, на площадке от дома №28 по ул. Горького до площади Ленина, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина;

— с 18.00 до 23.00 будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по ул. Пролетарская гора.