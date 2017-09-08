Ограничение движения в Орле 27 сентября

Администрация Орла информирует: в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины образования Орловской области,

27 сентября 

— с 00.00 до 11.00 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-я Курская), на ул. Московская (от Красного моста до ул. Революции), на площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

— с 9.30 до 11.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), по площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина).

Перевозчикам рекомендовано осуществлять движение пассажирского транспорта по ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, а также по ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-лет Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Также 27 сентября с 00.00 до 23.00 запрещена стоянка автотранспорта на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), на ул. Пролетарская гора, на площадке от дома №28 по ул. Горького до площади Ленина, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина;

— с 18.00 до 23.00 будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по  ул. Пролетарская гора.

 

В Орловской области участились кражи скота
В Орле на 2 недели отключат воду
В Орловской области 53-летний гражданин обворовал магазин игрушек
Опубликовано 25 Сен 2017 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"