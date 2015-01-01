Ограничение движения в Орле

В связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы по бульвару Победы от дома №7 до пересечения с ул. Полесской с 8.00 7 июня до 17.00 22 июня будет ограничено движение по данному участку дороги.

Объезд организован по схеме ул. Октябрьская — ул. Полесская — ул. С. Шаумяна.

В связи с проведением велосипедной гонки-критериум 10 июня с 10.45 до 12.30 будет перекрыт следующий маршрут: площадь Ленина — ул. Максима Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина, а также с 7.00 до 13.00 запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерская), сообщает пресс-служба администрации г. Орла. 

 

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Опубликовано 07 Июн 2018 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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