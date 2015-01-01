Ограничение движения в Орле

В связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы по ул. Пролетарская гора в районе дома №11 будет введено временное ограничение движения транспортных средств по указанному участку дороги с 8.00 17 июля до 17.00 30 июля.

Администрация Орла объявляет о временном запрете стоянки и движения транспортных средств в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 452-й годовщине основания города Орла:

— 3 августа запрещены стоянка (с 00.00 до 11.00) и движение (с 9.30 до 11.00) транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);

— на время проведения торжественной церемонии подъема дубликата Красного флага, митинга Памяти и церемонии возложения цветов в сквере Танкистов 5 августа будет запрещена стоянка с 00.00 до 12.00 на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-я Курская), на ул. Московская (от Красного моста до ул. Революции), на пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина), а также запрещено движение транспортных средств с 9.30 до 12.00 по ул. Карачевской (от ул. 1-я Посадской до ул. Гостиной), по ул. Гостиной (от ул. Карачевской до ул. Гагарина), по ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), по ул. Московской (от Красного моста до пересечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), по пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина);

— 5 августа с 00.00 до 23.30 запрещена стоянка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальным пропуском), а также движение с 15.00 до 23.30 по ул. Салтыкова-Зедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый.

На период запрета движения транспортных средств общественный транспорт будет ездить по ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, а также по ул. Комсомольская, ул 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская. 

 

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Опубликовано 16 Июл 2018 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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