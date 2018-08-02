Ограничение движения в Орле

Администрация Орла сообщает:

3 августа с 00.00 до 18.00 в связи с проведением в Орле совместного выездного совещания полномочного представителя президента РФ в ЦФО с секретарем Совета безопасности РФ будет запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская года) и на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.

Также будет запрещено движение транспортных средств:

— с 11.00 до 17.00 3 августа на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора, на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской);

— с 6.00 3 августа до 21.00 4 августа на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской).

Временный запрет стоянки и движения транспортных средств на время проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 452-й годовщине основания города Орла:

— 4 августа с 00.00 до 11.00 запрещена стоянка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками), а с 9.30 до 11.00 — движение по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);

— 4 августа с 00.00 до 14.00 запрещена стоянка транспортных средств на площадке от памятника Н.С. Лескову до сквера Маяковского. на ул. Сурена Шаумяна до ул. Лескова, на площадке от дома №28 по ул. Максима Горького до пл. Ленина, а также с 13.00 до 14.00 по ул. Карачевская (до ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), с 13.30 до 14.30 по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора);

— на время проведения торжественной церемонии подъема дубликата Красного флага, митинга Памяти и церемонии возложения цветов в сквере Танкистов 5 августа будет запрещена стоянка с 00.00 до 12.00 на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-я Курская), на ул. Московская (от Красного моста до ул. Революции), на пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина), а также запрещено движение транспортных средств с 9.30 до 12.00 по ул. Карачевской (от ул. 1-я Посадской до ул. Гостиной), по ул. Гостиной (от ул. Карачевской до ул. Гагарина), по ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), по ул. Московской (от Красного моста до пересечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), по пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина);

— в связи с проведением 5 августа велосипедной гонки-критериума с 10.50 до 13.00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Красноармейская до ул. Полесская), по ул. Максима Горького (от ул. Красноармейская до ул. Брестская), по ул. Красноармейская (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Пролетарская гора. Кроме того, с 7.00 до 13.00запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерская).

— 5 августа с 00.00 до 23.30 запрещена стоянка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальным пропуском), а также движение с 13.00 до 23.30 по ул. Салтыкова-Зедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый.

На период запрета движения транспортных средств общественный транспорт будет ездить по ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, а также по ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

В связи с проведением пробега ретроавтомобилей в честь юбилея И.С. Тургенева 12 августа с 00.00 до 11.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке напротив дома №28 по ул. Максима Горького.