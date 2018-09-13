13 сентября 2018



Ограничение движения в Орле

В связи с ремонтом улично-дорожной сети с 22.00 13 сентября до 6.00 6 октября введено временное ограничение движения транспортных средств по ул. Скворцова (на участке от Наугорского шоссе до ул. Полесская).

В связи с производством работ по ремонту покрытия проезжей части по ул. Раздольная в районе примыкания ул. Михалицына с 8.00 17 сентября до 00.00 21 октября будет введено временное ограничение движение на указанном участке дороги, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 17:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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