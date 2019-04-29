Ограничение движения в Орле

Администрация г. Орла информирует об ограничении движения в областном центре.

С 29 апреля по 1 августа временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской (на участке от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе) в связи с ремонтом участка дороги.

В связи с проведением генеральной репетиции торжественного марша войск Орловского территориального гарнизона и праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет запрещена стоянка 29 апреля и 7 мая с 00.00 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.

Кроме того, запрещено движение транспортных средств 29 апреля и 7 мая с 15.30 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, со стороны гостиницы «Русь»), на ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №43 по ул. Ленина).