29 апреля 2019



Ограничение движения в Орле

Администрация г. Орла информирует об ограничении движения в областном центре.

С 29 апреля по 1 августа  временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской (на участке от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе) в связи с ремонтом участка дороги.

В связи с проведением генеральной репетиции торжественного марша войск Орловского территориального гарнизона и праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет запрещена стоянка 29 апреля и 7 мая с 00.00 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.

Кроме того,  запрещено движение транспортных средств 29 апреля и 7 мая с 15.30 до 19.00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, со стороны гостиницы «Русь»), на ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №43 по ул. Ленина).

 

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Опубликовано 29 Апр 2019 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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