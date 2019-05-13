13 мая 2019



Ограничение движения в Орле

Администрация г. Орла информирует: с 20 мая по 20 июля  временно ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Посадской (на участке от ул. Комсомольской до ул. Гагарина) и по ул. Маяковского (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. 1-й Посадской) в связи с капитальным ремонтом газопроводов среднего и низкого давления.

На время работ движение автобусов №1 «Станция Лужки — ул. Часовая», №22 «Школа №50 — станция Лужки», №59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский» в направлении станции Лужки будут организованы по ул. Комсомольской, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина.

В обратном направлении движение останется без изменений. Отправление автобусов, обслуживающих дачные маршруты №61 «ул. 1-я Посадская — озеро Светлая Жизнь», №65 «ул. 1-я Посадская — дачи Гать», будут организованы от остановочного пункта «Комсомольская площадь». Движение автомобилей также рекомендуется осуществлять по ул. Комсомольской, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина.

 

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Опубликовано 13 мая 2019 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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