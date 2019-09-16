16 сентября 2019



Ограничение движения в Орле

В связи с проведением митинга 19 сентября с 6.00 до 20.00 на территории, прилегающей к зданию территориального управления по Железнодорожному району  (пер. Трамвайный, 1), будет запрещена стоянка, а с 17.00 до 20.00 — движение транспортных средств по пер. Трамвайный от ул. Пушкина до пл. Поликарпова.

В связи с торжественной церемонией приведения к присяге курсантов Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова 24 и 26 сентября с 00.00 до 19.00 будет запрещена стоянка транспортных средств между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина, по ул. Максима Горького от пл. Ленина до ул. Пионерской; 28 сентября с 00.00 до 13.30 стоянка будет запрещена на площадке между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, между домом №28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина, по ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора.

Также 24 и 26 сентября с 15.30 до 19.00, 28 сентября с 9.30 до 14.00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пролетарская гора, по ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 16 Сен 2019 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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