5 декабря 2019



Ограничение движения в Орле

В связи с проведением в Орле выставки автомобилей 7 декабря с 6.00 до 15.00 на площадке между памятником Н.С. Лескова и сквером Маяковского будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме автомобилей  участников мероприятия).

С 8.00 21 ноября до 17.00 20 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. 7 Ноября в районе дома №6 по ул. Салтыкова-Щедрина. Это связано с прокладкой участка тепловой сети по ул. 7 Ноября. Водителям рекомендован маршрут по схеме: ул. 7 Ноября — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Тургенева — пер. Георгиевский — ул. 7 Ноября, сообщает пресс-службы администрации г. Орла.

 

Кандидатом на должность губернатора Орловской области выдвинут Виталий Рыбаков
В Орле пройдет фестиваль силового экстрима «Железные люди»
В Заводском районе Орла с курильщиков взыскали 200 000 рублей
Опубликовано 05 Дек 2019 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"