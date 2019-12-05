Ограничение движения в Орле

В связи с проведением в Орле выставки автомобилей 7 декабря с 6.00 до 15.00 на площадке между памятником Н.С. Лескова и сквером Маяковского будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме автомобилей участников мероприятия).

С 8.00 21 ноября до 17.00 20 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. 7 Ноября в районе дома №6 по ул. Салтыкова-Щедрина. Это связано с прокладкой участка тепловой сети по ул. 7 Ноября. Водителям рекомендован маршрут по схеме: ул. 7 Ноября — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Тургенева — пер. Георгиевский — ул. 7 Ноября, сообщает пресс-службы администрации г. Орла.