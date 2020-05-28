28 мая 2020



Ограничение движения в Орле

В связи с ремонтом улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с 28 мая по 31 августа 2020 года будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Старо-Московской.

В связи с благоустройством сквера им. Героя Ермолаева (напротив ОАО «Орловский завод Стекломаш»), с 28 мая по 28 августа 2020 года  вводится временное ограничение движения транспортных средств по ул. Герцена на участке от дома №2 по пересечения с ул. Советской, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 28 мая 2020 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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