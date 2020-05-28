Ограничение движения в Орле

В связи с ремонтом улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с 28 мая по 31 августа 2020 года будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Старо-Московской.

В связи с благоустройством сквера им. Героя Ермолаева (напротив ОАО «Орловский завод Стекломаш»), с 28 мая по 28 августа 2020 года вводится временное ограничение движения транспортных средств по ул. Герцена на участке от дома №2 по пересечения с ул. Советской, информирует администрация города Орла.