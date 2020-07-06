6 июля 2020



Ограничение движения в Орле

Администрация г. Орла информирует: 15 июля с 9.00 до 16.00 на ул. Тургенева в районе домов №11 и №16 из-за сноса сухих деревьев будет временно ограничено движение транспортных средств, а также будут отключены линии электропередач наружного освещения и контактная сеть троллейбусов.

В связи с заменой участка сети газопровода среднего давления, с 8.00 20 июля до 17.00 11 сентября 2020 года будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Васильевской (на участке от ул. 1-й Посадской до пер. Соляного). Движение будет организовано по схеме: ул. Васильевская — ул. Садово-Пушкарная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская.

 

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Опубликовано 06 Июл 2020 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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