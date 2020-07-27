27 июля 2020



Ограничение движения в Орле

В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания города Орла, в организации транспортного движения произойдут изменения:

  • 5 августа с 00.00 до 10.00 будут запрещены движение и парковка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);
  • 5 августа с 00.00 до 12.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской), ул. Московской (от Красного моста до ул. Революции), пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина);
  • 5 августа с 9.30 до 11.00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Карачевской (от ул. 1-й Посадской до ул. Гостиной), ул. Гостиной (от ул. Карачевской до Гагарина), ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), ул. Московской (от Красного моста до пересечения с ул. Рекволюции), ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина).

 

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Опубликовано 27 Июл 2020 в 17:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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