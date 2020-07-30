30 июля 2020



Ограничение движения в Орле

С 24 июля по 30 сентября 2020 года ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от кольцевой развязки ул. Михалицына до ул. Кузнецова) в связи с проведением ремонта надземного пешеходного перехода.

С 1 августа по 30 октября 2020 года будет ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от Болховского шоссе до ул. Толстого) в связи с проведением ремонта деформационных швов на мосту через Оку, информирует администрация города Орла.

 

Граница на замке
В воскресенье в Орле пройдет фестиваль волейбола
Danone закрывает молочный завод в Орле
Опубликовано 30 Июл 2020 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"