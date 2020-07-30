Ограничение движения в Орле

С 24 июля по 30 сентября 2020 года ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от кольцевой развязки ул. Михалицына до ул. Кузнецова) в связи с проведением ремонта надземного пешеходного перехода.

С 1 августа по 30 октября 2020 года будет ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от Болховского шоссе до ул. Толстого) в связи с проведением ремонта деформационных швов на мосту через Оку, информирует администрация города Орла.