Ограничение движения в Орле
Администрация города Орла информирует: с 31 июля по 15 августа в связи с заменой участка сети газопровода будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Посадской (от дома №22 по ул. Карачевской до пересечения с ул. Васильевской).
В связи со строительно-монтажными работами, с 27 июля по 30 октября временно ограничено движение транспортных средств на следующих объектах:
- по ул. Раздольной в районе надземного пешеходного перехода;
- мост через реку Орлик в створе ул. Генерала Родина;
- мост «Колхозный»;
- мост через реку Оку «60 лет Октября» в створе ул. Герцена;
- мост через реку Орлик «Тургеневский»;
- мост через реку Оку в створе ул. Раздольная;
- мост через реку Оку «Лужковский».