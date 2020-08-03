Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: с 31 июля по 15 августа в связи с заменой участка сети газопровода будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Посадской (от дома №22 по ул. Карачевской до пересечения с ул. Васильевской).

В связи со строительно-монтажными работами, с 27 июля по 30 октября временно ограничено движение транспортных средств на следующих объектах: