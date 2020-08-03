3 августа 2020



Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: с 31 июля по 15 августа  в связи с заменой участка сети газопровода будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Посадской (от дома №22 по ул. Карачевской до пересечения с ул. Васильевской).

В связи со строительно-монтажными работами, с 27 июля по 30 октября временно ограничено движение транспортных средств на следующих объектах:

  • по ул. Раздольной в районе надземного пешеходного перехода;
  • мост через реку Орлик в створе ул. Генерала Родина;
  • мост «Колхозный»;
  • мост через реку Оку «60 лет Октября» в створе ул. Герцена;
  • мост через реку Орлик «Тургеневский»;
  • мост через реку Оку в створе ул. Раздольная;
  • мост через реку Оку «Лужковский».

 

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Опубликовано 03 Авг 2020 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 55

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