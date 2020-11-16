16 ноября 2020



Ограничение движения в Орле

До 25 ноября в Орле ограничено движение транспортных средств по пер. Межевому в связи с ремонтом дорожного полотна.

До 29 ноября в связи с монтажом пешеходных ограждений будет ограничено движение транспортных средств:

— в районе пересечения Карачевского шоссе и ул. Гоголя;

— ул. Дарвина в районе дома №3;

— ул. Новикова в районе дома №35;

— на пересечении ул. Московской и пер. Трамвайного;

— на пересечении ул. Комсомольской и пер. Воскресенского;

— ул. Черкасская в районе дома №81 (школа №38).

До 30 ноября 2020 года будет ограничено движение транспортных средств по ул. Васильевской (на участке от пер. Западный до Карачевского шоссе) и по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Комсомольской до ул. Черкасской). На этих участках устанавливаются средства организации и регулирования дорожного движения, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2020 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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