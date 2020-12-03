3 декабря 2020



Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла сообщает: до 15 декабря  будет ограничено движение транспортных средств из-за сноса сухих и аварийных деревьев по следующим адресам:

— ул. 1-я Посадская в районе дома №14;
— ул. Комсомольская в районе домов №№22, 28, 30, 140, 144, 187 (по пер. Карачевскому в районе домов №№169, 185), 196, 238, 334;
— ул. Городская в районе домов №№44, 54, 56;
— ул. Карачевская в районе дома №96 по ул. Садово-Пушкарной;
— ул. Карачевская в районе дома №93 по ул. Чапаева;
— пер. Комсомольский в районе дома №24;
— Карачевское шоссе в районе домов №№5, 51, 53, 57, 59.

 

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Ограничение движения в Орле
Опубликовано 03 Дек 2020 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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