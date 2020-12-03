Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла сообщает: до 15 декабря будет ограничено движение транспортных средств из-за сноса сухих и аварийных деревьев по следующим адресам:

— ул. 1-я Посадская в районе дома №14;

— ул. Комсомольская в районе домов №№22, 28, 30, 140, 144, 187 (по пер. Карачевскому в районе домов №№169, 185), 196, 238, 334;

— ул. Городская в районе домов №№44, 54, 56;

— ул. Карачевская в районе дома №96 по ул. Садово-Пушкарной;

— ул. Карачевская в районе дома №93 по ул. Чапаева;

— пер. Комсомольский в районе дома №24;

— Карачевское шоссе в районе домов №№5, 51, 53, 57, 59.