10 декабря 2020



Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: 10 декабря с 10.00 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств на пересечении ул. Матросова и Наугорское шоссе в связи со сносом сухих и аварийных деревьев.

 

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Опубликовано 10 Дек 2020 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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