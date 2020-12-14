Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: до 15 декабря 2020 года будет ограничено движение транспортных средств из-за монтажа световых конструкций по адресам:

— ул. Тургенева (в районе дома №16);

— Ленинский мост;

— мост Дружбы.

С 10.00 до 11.00 17 декабря 2020 года на пересечении ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Тургенева ограничат движение транспортных средств в связи с реконструкцией светофорного объекта и обрезкой деревьев.

До 30 декабря 2020 года в связи с выполнением работ по сносу сухих и аварийных деревьев, будет введено временное ограничение движения по следующим адресам:

— ул. Старо-Московская (в районе дома №24);

— ул. 1-я Курская (в районе домов №№20, 37, 130);

— пересечение ул. 4-ой Курской и ул. Новосильской;

— ул. 4-я Курская (в районе дома №2);

— ул. Московская (в районе домов №№45 и 63);

— ул. Привокзальная (в районе дома №38);

— пер. Багажный (в районе дома №22);

— ул. Контактная (в районе дома №8).