Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: в связи с прокладкой участка сети ливневой канализации, с 8.00 12 апреля до 17.00 23 апреля 2021 года будет временно прекращено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду от дома №15 по пер. Ягодному до пересечения с ул. Игнатова. Движение организовано по следующим схемам:

пер. Ягодный —внутридворовый проезд в районе дома №17 по пер. Ягодному — внутридворовый проезд в районе дома №5 по ул. Игнатова — внутридворовый проезд в районе дома №17 по пер. Ягодному — пер. Ягодный;

ул. Игнатова — внутридворовые проезды в районе домов №7, №17 по ул. Игнатова — ул. Игнатова;

пер. Ягодный — внутриквартальный проезд к дому №15 по пер. Ягодному — пер. Ягодный.