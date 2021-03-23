23 марта 2021



Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует: в связи с прокладкой участка сети ливневой канализации, с 8.00 12 апреля до 17.00 23 апреля 2021 года будет временно прекращено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду от дома №15 по пер. Ягодному до пересечения с ул. Игнатова. Движение организовано по следующим схемам:

пер. Ягодный —внутридворовый проезд в районе дома №17 по пер. Ягодному — внутридворовый проезд в районе дома №5 по ул. Игнатова — внутридворовый проезд в районе дома №17 по пер. Ягодному — пер. Ягодный;

ул. Игнатова — внутридворовые проезды в районе домов №7, №17 по ул. Игнатова — ул. Игнатова;

пер. Ягодный — внутриквартальный проезд к дому №15 по пер. Ягодному — пер. Ягодный.

 

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Опубликовано 23 Мар 2021 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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