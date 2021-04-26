26 апреля 2021



Ограничение движения в Орле

Администрация города Орла информирует:

с 26 апреля по 10 мая с 20.00 до 06.00 по ул. Фомина будет ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтом проезжей части.

 

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Опубликовано 26 Апр 2021 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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