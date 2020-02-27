27 февраля 2020



Ограничение движения в Орле на ул. Высоковольтной

Со 2 марта из-за строительства кольцевого водовода протяженностью 2 км 300 м будет перекрыто движение по участку улицы Высоковольтной — от дома №8 до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Движение на данном участке будет ограничено до 10 апреля.

Пути объезда — по Кромскому шоссе, ул. Итальянской, ул. Поселковой, пер. Маслозаводскому и ул. Комсомольской. О перекрытии движения и путях объезда, сроках проведения строительных работ также будут напоминать информационные щиты, установленные на подъезде к ул. Высоковольтной.

Для удобства водителей и исключения транспортного коллапса на транспортной развязке с трассой М-2 «Крым» на время перекрытия участка ул. Высоковольной ООО «ДорИнвест» установит три светофора.

Новый водовод начнёт работать уже к концу 2020 года, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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