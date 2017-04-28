Ограничение движения в Орле по ул. Матросова

В связи с проведением аварийных ремонтных работ  на участке теплотрассы с 8 до 30 июня будет прекращено движение автотранспорта по ул. Матросова на участке от пересечения с Наугорским шоссе до дома №3 по ул. Матросова.

Движение автотранспорта в данном направлении рекомендуется осуществлять по улицам: Наугорское шоссе – ул. Лескова – ул. Полесская – ул. Цветаева – Наугорское шоссе, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 07 Июн 2017 в 15:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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