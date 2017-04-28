Ограничение движения в Орле в связи с праздничными мероприятиями

3 и 5 мая с 15.30 до окончания мероприятия будет закрыто движение транспортных средств по ул. М. Горького (на участке от ул. Брестской до ул. Пионерской), по площади Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. М. Горького и на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора).

Также 3 и 5 мая с 6.00 и до окончания мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, на ул. Горького (от площади Ленина до ул. Пионерской), между домом №28 по ул. Горького и площадью Ленина, на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. М.Горького и от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора).

В связи с проведением публичного мероприятия 5 мая с 6.00 до 10.30 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. Октябрьской (участок от ул. Полесской до бульвара Победы) и на бульваре Победы (участок от ул. Октябрьской до ул. Сурена Шаумяна).

В связи с проведением ремонтных работ до 31 мая ограничено движение автотранспорта (сужена проезжая часть) по улицам Гостиная, Городская, Васильевская, Паровозная, Ляшко, 1-я Курская, Гагарина, 3-я Курская, Полесская, Пионерская, Латышских стрелков, Ломоносова, по Московскому шоссе, проезду-дублеру вдоль ул. Комсомольской, информирует мэрия Орла.