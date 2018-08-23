23 августа 2018



Ограничения движения в Орле

В связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы по ул. Максима Горького от дома №13 по ул. Тургенева до дома №25 по ул. Максима Горького с 8.00 24 августа до 17.00 7 сентября будет ограничено движение транспортных средств по указанному участку дороги.

В связи с проведением на площади Ленина мероприятия в рамках благотворительного марафона «Добрые руки», направленного на сбор средств для открытия первого в Орловской области хосписа для неизлечимо больных людей и организационно выездной патронажной паллиативной медицинской службы, 24 августа с 00.00 до 20.00 будет запрещена стоянка на площадке между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 23 Авг 2018 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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