Ограничения движения в Орле

В связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы по ул. Максима Горького от дома №13 по ул. Тургенева до дома №25 по ул. Максима Горького с 8.00 24 августа до 17.00 7 сентября будет ограничено движение транспортных средств по указанному участку дороги.

В связи с проведением на площади Ленина мероприятия в рамках благотворительного марафона «Добрые руки», направленного на сбор средств для открытия первого в Орловской области хосписа для неизлечимо больных людей и организационно выездной патронажной паллиативной медицинской службы, 24 августа с 00.00 до 20.00 будет запрещена стоянка на площадке между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина, информирует администрация Орла.