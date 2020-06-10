10 июня 2020



Ограничительные меры по коронавирусу в Орловской области продлены до 30 июня

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 июня.

«Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям», — информировал глава региона.

При этом губернатор поручил экономическому блоку правительства области продолжить готовить предложения по смягчению ограничений, введенных с связи с коронавирусом, в отношении бизнеса.

Клычков отметил, что в конце прошлой недели  в регионе были зарегистрированы два новых очага COVID-19 – в Орловской психиатрической больнице специализированного типа и Областной клинической больнице. В отношении больницы было принято решение переоборудовать часть отделений под лечение тяжёлых больных, у которых также подтверждён диагноз COVID-19.

По информации официального Портала Орловской области

 

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Опубликовано 10 Июн 2020 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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