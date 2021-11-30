Ограждение на Красном мосту будут чинить два дня

Как мы уже сообщали, сегодня утром из-за шквалистого ветра упало ограждение, отделяющее зону реконструкции Красного моста от пешеходной части. Его восстановлением займётся бригада МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас зона реконструкции Красного моста взята под усиленную охрану, чтобы не допустить проникновение посторонних людей. Кстати, на время восстановительных работ с 23.00 до 6.00 доступ в пешеходную часть будет запрещён для безопасности жителей. Поэтому орловцам придется выбирать альтернативные пути обхода.