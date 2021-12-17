17 декабря 2021



ОГУ приглашает на День открытых дверей (12+)

В это воскресенье, 19 декабря, в 11:00 в Орловском государственном университете (ОГУ) им. И.С. Тургенева в онлайн-формате пройдет День открытых дверей. Абитуриентов ждёт обзорная информация о вузе, программы набора и особенности поступления в 2022 году. Перед будущими студентами и их родителями выступит ректор ОГУ имени И.С. Тургенева Александр Федотов, а ответственный секретарь приемной комиссии Константин Ререкин ответит на интересующие зрителей трансляции вопросы.

После проведения общей части участникам представится возможность познакомиться с представителями интересующих институтов и факультетов ОГУ имени И.С. Тургенева и задать им напрямую вопросы по обучению и поступлению.

Посмотреть прямую трансляцию Дня открытых дверей можно на официальном youtube-канале ОГУ имени И.С. Тургенева: https://www.youtube.com/watch?v=WdZ3C2n6HCo,
А задать свой вопрос можно уже сейчас:
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12511

 

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Опубликовано 17 Дек 2021 в 18:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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