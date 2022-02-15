ОГУ проведет электронную ярмарку вакансий

30 марта орловский госуниверситет проведет электронную ярмарку вакансий для студентов и будущих выпускников в режиме онлайн. В рамках электронной ярмарки вакансий участники смогут:

представить актуальные вакансии: постоянные места работы, стажировки (практики), проекты и др.;

подобрать себе сотрудников на открытую на данный момент вакансию и/или в кадровых резерв по размещенным на платформе резюме соискателей из будущих выпускников университета;

организовывать события, выставлять тестирования и кейсы.

Для участия в ярмарке вакансий необходимо зарегистрироваться на платформе Факультетус (https://www.facultetus.ru/) и перейти на само мероприятие с названием «День карьеры ОГУ имени И. С. Тургенева» по ссылке (https://facuitetus.ru/fairs/oreluniver), а далее следовать подробным инструкциям.