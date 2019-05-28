Охота на орловцев продолжается. Клещи по-прежнему голодны и опасны

К 23 мая за медицинской помощью после укусов клещей обратились 484 человека, в том числе 148 детей. Обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,5%. Что радует — в этом сезоне пока ни один орловец не заболел инфекцией, передающейся с укусом клещей, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

И еще раз напомним, как не стать жертвой паразитов. На прогулке используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы (возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека) могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.