Оказавшимся в трудной финансовой ситуации орловским работодателям и их сотрудникам будет оказана господдержка

Правительством Российской Федерации принято постановление о реализации в 2022 году мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Установлены условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам РФ.

Получить государственную поддержку могут организации, находящиеся в трудной ситуации, вынужденные ввести временную приостановку работ, неполное рабочее время, предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, проводить мероприятия по высвобождению работников.

Господдержка включает предоставление субсидий юрлицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям.

Предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. При этом за безработными сохраняется право на пособие по безработице. Также указанная помощь осуществляется при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

В целом по России общественными работами в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда планируется охватить 300 тыс. граждан, временным трудоустройством — 500 тыс. человек.

В числе условий, при которых работодатель может получить право на субсидирование, указывается отсутствие в организации ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Еще одни вид государственной поддержки — дополнительное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Мероприятия по обучению по всей стране должны охватить 250 тыс. работников, находящихся под риском увольнения.

Оба вида господдержки могут быть оказаны только тем работодателям, которые подали сведения через единую цифровую платформу «Работа в России».

Кроме того, работники, находящиеся под риском увольнения, в простое, в режиме неполного рабочего времени, в вынужденных отпусках без сохранения зарплаты, могут теперь принимать участие в профессиональном обучении и дополнительном профобразовании в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

По информации официального Портала Орловской области