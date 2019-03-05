Около 200 пострадавших на работе орловцев смогут поправить здоровье за счет ФСС

Реготделение фонда социального страхования ежегодно предоставляет пострадавшим на производстве орловцам путевки на санаторно-курортное лечение. Так, в прошлом году 193 человека побывали в российских реабилитационных центрах и местных здравницах.

— В текущем году фонд обеспечит граждан, пострадавших на производстве, около 200 путевками на санаторно-курортное лечение. Поправить свое здоровье орловцы смогут в реабилитационных центрах «Голубая речка», «Вольгинский», «Кристалл» и местных здравницах, — прокомментировал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

Основными заболеваниями, по которым пострадавшие на производстве направляются в санаторно-курортные учреждения, являются заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. Помимо санаторно-курортного лечения пострадавшие граждане за счет средств соцстраха обеспечиваются лекарственными средствами и медицинским уходом, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также специальным автотранспортом.