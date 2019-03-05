5 марта 2019



Около 200 пострадавших на работе орловцев смогут поправить здоровье за счет ФСС

Реготделение фонда социального страхования ежегодно предоставляет пострадавшим на производстве орловцам путевки на санаторно-курортное лечение. Так, в прошлом году 193 человека побывали в российских реабилитационных центрах и местных здравницах.

— В текущем году фонд обеспечит граждан, пострадавших на производстве, около 200 путевками на санаторно-курортное лечение. Поправить свое здоровье орловцы смогут в реабилитационных центрах «Голубая речка», «Вольгинский», «Кристалл» и местных здравницах, — прокомментировал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

Основными заболеваниями, по которым пострадавшие на производстве направляются в санаторно-курортные учреждения, являются заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. Помимо санаторно-курортного лечения пострадавшие граждане за счет средств соцстраха обеспечиваются лекарственными средствами и медицинским уходом, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также специальным автотранспортом.

 

На этой неделе в Орловской области появятся восемь новых дорожных машин
В Орловской области готовятся к паводку
Открытие Беломестненского моста в Ливнах опять отложили
Опубликовано 05 Мар 2019 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"