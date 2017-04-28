Около 40% орловских детей, признанных инвалидами, имеют психические отклонения

Количество впервые признанных инвалидами детей в Орловской области в сравнении с первым полугодием 2016 года увеличилось — со 135 до 153 человек. Основной причиной являются психические расстройства и расстройства поведения. На втором месте — аномалии развития. На третьем месте-болезни эндокринной системы. Четвертое и пятое место, как и у взрослых, занимают болезни костно-мышечной и нервной систем.

За сухими цифрами статистики стоят человеческие судьбы и жизни. И в прямом смысле пугающей специалисты главного бюро считают проблему детской инвалидности. С учетом того, что некоторые дети с аномалиями развития и болезнями нервной системы в той или иной степени имеют психические нарушения, около 40% орловских детей, признанных инвалидами, имеют психические отклонения в своем развитии.