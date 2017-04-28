Около 40% орловских детей, признанных инвалидами, имеют психические отклонения

Количество впервые признанных инвалидами детей в Орловской области в сравнении с первым полугодием 2016 года увеличилось — со 135 до 153 человек. Основной причиной являются психические расстройства и расстройства поведения. На втором месте — аномалии развития. На третьем месте-болезни эндокринной системы. Четвертое и пятое место, как и у взрослых, занимают болезни костно-мышечной и нервной систем.

За сухими цифрами статистики стоят человеческие судьбы и жизни. И в прямом смысле пугающей специалисты главного бюро считают проблему детской инвалидности. С учетом того, что некоторые дети с аномалиями развития и болезнями нервной системы в той или иной степени имеют психические нарушения, около 40% орловских детей, признанных инвалидами, имеют психические отклонения в своем развитии.

 

1 июня дайверы очистят дно Светлой жизни
22-летний безработный из Иркутска заставлял 12-летнего брата распространять наркотики в Орле
Топ-менеджеры «Орловской Нивы» приговорены к реальным срокам лишения свободы
Опубликовано 30 Авг 2017 в 11:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"