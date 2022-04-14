Около 52 млн рублей предусмотрено на борьбу с лесными пожарами в Орловской области

Как сообщает начальник областного управления по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Александр Костин, начало пожароопасного сезона на территории Орловской области наступит в третьей декаде апреля.

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено привлечение 3 073 человек и 393 единиц техники, в том числе от МЧС России. Кроме пожарной, специальной и сельскохозяйственной техники имеются два беспилотных летательных аппарата и два пожарных поезда.

Общая сумма финансовых резервов на борьбу с лесными пожарами превышает 51,8 млн рублей.