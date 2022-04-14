14 апреля 2022



Около 52 млн рублей предусмотрено на борьбу с лесными пожарами в Орловской области

Как сообщает начальник областного управления  по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Александр Костин, начало пожароопасного сезона на территории Орловской области наступит в третьей декаде апреля.

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено привлечение 3 073 человек и 393 единиц техники, в том числе от МЧС России. Кроме пожарной, специальной и сельскохозяйственной техники имеются два беспилотных летательных аппарата и два пожарных поезда.

Общая сумма финансовых резервов на борьбу с лесными пожарами превышает 51,8 млн рублей.

 

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Опубликовано 14 Апр 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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