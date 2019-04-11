11 апреля 2019



Около тысячи орловских железнодорожников примут участие в юбилейном субботнике

В субботу, 13 апреля, в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги пройдёт традиционный субботник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году 12 апреля исполняется 100 лет со дня проведения в нашей стране первого субботника, когда железнодорожники депо Москва-Сортировочная в ночь на субботу вернулись в цех на свои рабочие места и к утру отремонтировали три паровоза, необходимых для фронта.

Во время субботника работники орловского железнодорожного узла проверят состояние воинских мемориалов и захоронений, находящихся под опекой железнодорожников региона, а также приведут в порядок рабочие места, служебно-технические здания, территории привокзальных площадей крупных станций и пассажирских платформ в Орле, Мценске, Верховье и т.д.

В зоне особого внимания полоса отвода вдоль железнодорожного полотна, особенно в местах, которые граничат с жилыми массивами, гаражными или дачными кооперативами. В общей сложности планируется благоустроить более 100 тыс. кв. метров территорий, произвести очистку свыше 2 гектаров газонов от мусора.

Всего в субботнике примут участие около тысячи орловских железнодорожников, не занятых в этот день в основном производственном процессе.

 

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Опубликовано 11 Апр 2019 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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