Оку под мостом Дружбы народов очистили от строительного мусора

Рабочие ООО «РемСпецМост» – подрядной организации, которая капитально ремонтирует мост Дружбы, – и водолазы клуба подводного плавания «ДивО» сегодня очищали прибрежную зону и русло Оки от строительного мусора. Работа началась в 10.00 на берегу со стороны ул. Розы Люксембург. К процессу привлекли не только людей, но и механизированную технику.

Пока бригады ООО «РемСпецМост» очищали прибрежную зону, водолазы «ДивО» исследовали дно в середине Оки. После первичного осмотра на водной глади появилось несколько сигнальных маячков. Они указывали место, откуда предстояло поднять строительные и иные крупные отходы. В течение следующих часов на поверхности оказались 5-метровые чугунные трубы, металлические рамы и пожарный гидрант.

Чтобы поднять более тяжёлые отходы, водолазы применяли специальные конструкции – «парашюты». Так, для того, чтобы вытащить на берег чугунные трубы, потребовался «парашют» грузоподъёмностью 500 кг и помощь механизированной техники.

Очистка Оки от строительных и иных отходов продолжится.

В целом мост Дружбы готов на 99%, как сообщил представитель МКУ «Управление капитального строительства города Орла». Сейчас рабочие ООО «РемСпецМост» красят бордюры и пешеходные ограждения, приводят в порядок лестничные сходы, проводят санитарную обрезку деревьев.

Возобновить движение по мосту Дружбы планируется с 3 августа, — рассказали в пресс-службе городской администрации.