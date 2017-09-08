Олег Карпиков: «Человек стоит ровно столько, сколько стоят его слова»

На днях «Комсомольская правда» опубликовала интервью https://www.kp.ru/daily/26748/3777382 с известным орловским безнесменом, депутатом горсовета Олегом Карпиковым, в котором он изложил свою точку зрения на многие вопросы, волнующие жителей Орловской области. Какая поддержка государства требуется бизнесу? Почему далеко не все депутаты отстаивают интересы своих избирателей? Есть ли в Орле хозяин? Об этом и многом другом читайте в интервью Олега Карпикова.

ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ — ДЕЛО

— Успешный бизнесмен, по-настоящему народный депутат — у такого человека должны быть свои жизненные принципы. Расскажите о них.

— Для меня каждый человек стоит ровно столько, сколько стоят его слова. Наличие денег, умение красиво говорить — это все второстепенно. Главный жизненный принцип: сказал — сделай. Не можешь сделать — тогда лучше ничего не говори и не обещай.

— Каким был ваш первый бизнес-опыт. С чего все начиналось?

— Это был далекий 93-й год. А началось все, поверьте, с очень непростого для меня решения начать работать самостоятельно. На тот момент я трудился в коммерческой структуре и мне попросту надоело разгребать чужие ошибки, которые на меня бесконечно пытались списать. Я долго внутри себя эту ситуацию переживал и в какой-то момент понял, что пришло время действовать. С чистой совестью написал заявление об увольнении и с мамой, женой и дочкой отправился отдохнуть к морю. Вернувшись в Орел, все просчитал, взвесил за и против и начал работать. Первый бизнес-опыт был связан с поставками дорожной техники различным предприятиям и металлопрокатом.

— Наверняка с вашими жизненными принципами в 90-е было непросто найти точки соприкосновения с, назовем их «лихими», партнерами? У вас были такие?

— Для меня, человека, воспитанного на советских идеалах, все тогда было ново и необычно. Я попал в совершенно иную среду. Вот представьте, каких-то три года назад государственный механизм работал почти как часы: все шло по плану, все было понятно, все верили в светлое будущее. В одночасье все изменила пресловутая перестройка. То, с чем пришлось столкнуться тогда в реальной действительности, конечно, заставило многое переосмыслить, научиться смотреть по-новому на существующие в обществе реалии. Мне, как начинающему предпринимателю, пришлось пережить и так называемые наезды, и проверки от государственных структур.

— А что было вашим стимулом в то время: жена, дети, амбиции?

— Я человек целеустремленный, но при этом никогда не страдал завышенной самооценкой и самолюбием. В самом начале была некая неуверенность в себе и чувство опаски. Но я совершенно четко понимал, что нужно работать. После первых успешных сделок появилась вера в себя. Но скажу я вам, работы было очень много: бесконечные командировки по стране, да и о выходных тогда даже мечтать не приходилось. Уже будучи директором предприятия, по ночам грузил металлоизделия. А что было делать, если рабочих рук не хватало, да и денег тоже.

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В БИЗНЕСЕ ПОСТОЯННЫ ТОЛЬКО ПЕРЕМЕНЫ

— Сейчас те времена вы вспоминаете с улыбкой. Как давно простились с «ручным режимом» управления?

— Только три года назад пришло некое ощущение спокойствия, понимание того, что созданный бизнес-механизм более или менее хорошо работает. Откуда такая формулировка? Дело в том, что я человек требовательный — и прежде всего к себе. Меня всегда сопровождает чувство неуверенности в завтрашнем дне. Но это в то же время придавало силы и было стимулом работать еще эффективнее. И думаю, многие сейчас меня поймут. Прежде всего это связано с теми условиями, в которых работает сегодня российский бизнес.

Что есть в рынке постоянного? Константа только одна — это перемены. Я хорошо запомнил этот тезис, который был в моей научной диссертации. Вся жизнь проходит в условиях бесконечных перемен на рынке, в конкурентной борьбе. И это, конечно, закаляет.

— Известно, что многие предприятия разоряются в первые же годы существования. Какие ошибки допускают начинающие предприниматели?

— Не до конца просчитывают возможные финансовые риски, человеческие ресурсы и потенциальный рынок сбыта. Увы, зачастую в бизнес приходят с пустыми амбициями, которые делу только мешают. Руководителю очень важно иметь интуицию и развивать в себе предпринимательский дух. Если зародыш предприимчивости есть, то его можно и нужно культивировать. Сегодня нам в России нужно воспитывать предприимчивых людей, ответственных перед собой и перед обществом.

— Поделитесь опытом создания бизнес-команды. Как подобрать лучших сотрудников?

— Действительно, бизнес — это прежде всего команда профессиональных людей, которые работают вместе для достижения одной цели. Жизнью проверено: кадры решают все. Как показывает опыт, каждый руководитель осознанно или нет вокруг себя объединяет людей, близких ему по жизненным ценностям. На первом этапе подбором кадров я занимался сам. Сейчас в различных наших структурах трудятся более четырехсот человек. В людях особенно ценю порядочность, честность, открытость и верность не мне лично, а предприятию. Истина проста: мы все — и руководители, и рабочие — в конечном итоге зависим от предприятия. Получили прибыли — значит, есть чем платить зарплаты и премии, и сотрудники об этом знают.

— Сейчас много говорят о поддержке малого предпринимательства. Как вам кажется, какие меры должны быть приняты на правительственном уровне? И стоит ли вообще помогать или же успешные бизнес-идеи выживут сами?

— Возможно, то, что я сейчас скажу, не понравится моим коллегам-предпринимателям или чиновникам, но это моя позиция. Увы, чтобы получить существующие на сегодняшний день субсидии, как правило, необходимо быть вовлеченным в некую коррупционную схему. С политических трибун вещают: давайте развивать предпринимательство. А кто эти люди? Добились ли они сами успехов в бизнесе? Нет! Напротив, чаще всего получается так: не смог создать бизнес — пойду в чиновники. И как эти персоны могут развивать предпринимательство!? Сказанное и сделанное ими — это не более чем популизм.

Так какая же поддержка нужна сегодня бизнесу? Ответ на этот вопрос у меня есть, и это вовсе не льготы по налогам. Единственное, что нужно сегодня от государства, — это создание равных условий в конкуренции с иностранными компаниями. Сегодня российский рынок открыт для зарубежных производителей. Так вот для того, чтобы отечественный бизнес мог успешно конкурировать, необходимо уравнять условия работы. Вот вам один из примеров. Бизнес — это постоянный оборот финансовых средств. Сегодня зарубежные предприятия получают кредиты под 1 — 3 % годовых. В России же ставки варьируются от 13 до 20%. И я уже не говорю об инфляции, которая в нашей стране в разы выше, чем у соседей.

ЗАВИСИМЫЕ ДЕПУТАТЫ

— Отношения регионального бизнеса и власти — как вы можете их охарактеризовать? Можно ли сказать, что это союзничество, или же, напротив, приходится сосуществовать в режиме холодной войны?

— На мой взгляд, вообще никаких отношений нет. Существуют единичные случаи получения неких финансовых преференций, но повторюсь, в их объективности, честности и отсутствии коррупционной составляющей есть серьезные сомнения. Сегодня — по крайней мере в Орловской области — власть и бизнес — это два непересекающихся потока. Да и компетентность чиновников вызывает большие сомнения.

— Ситуация в регионе, особенно с промышленностью, сложная. Вы пытались участвовать в спасении орловского завода «Орлэкс», что помешало довести дело до победного конца?

— Я на 100 процентов уверен, что завод «Орлэкс» мог бы сейчас успешно работать. Я готов был вкладывать немалые собственные средства. Но реально спасать завод, как оказалось, никому, кроме меня и оставшихся рабочих, не было нужно. Главной преградой стало отсутствие политической воли у руководства региона и его нечестные действия.

Что касается завода «Дормаш», то тут задача властей — проявить искусство переговоров и собрать за одним столом всех кредиторов. Думаю, на государственном уровне всерьез стоит задуматься об изменении закона о банкротстве. Вместо того чтобы распродавать имущество, которое явно не возместит убытки кредиторов, куда эффективнее работать по новой схеме. На базе предприятия можно было бы создать новое акционерное общество, владельцами которого станут сами кредиторы. Таким способом удается не только вернуть заемные деньги, но и сохранить само предприятие, а значит, и рабочие места. Согласитесь, очевидна выгода для всех, и такую схему спасения завода я предлагал руководству Орловской области.

— Какие цели вы ставили перед собой, баллотируясь в депутаты? Удалось ли достигнуть запланированного? Что разочаровало?

— Человек должен жить, отдавая себя другим, делая все возможное для того, чтобы помочь нуждающимся, трудиться на благо общества. Понимая это и принимая как истину, я стал депутатом. Но, к сожалению, эти принципы разделяют далеко не все мои коллеги. Зачастую я чувствую себя белой вороной. Многие депутаты становятся заложниками ситуации. Будучи руководителями муниципальных предприятий, они, участвуя в голосованиях по тем или иным вопросам, не могут быть беспристрастными.

Несмотря на партийную принадлежность, я остался самим собой, человеком, у которого есть мнение по ряду вопросов и четкое понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо».

— Как построены взаимоотношения с жителями вашего избирательного округа?

— Сегодня мой избирательный округ — это весь город Орел. Люди знают, что ко мне можно прийти в любое удобное время, это не обязательно должны быть приемные депутатские часы и дни.

Оборудование на предприятии регулярно модернизируется

РЕГИОНУ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

— Вы открыто заявляли о «продавливании» администрацией Орла решения по повышению тарифов в сфере ЖКХ на 15%. Вы не побоялись практически в одиночку противостоять этому. Какие выводы из этой ситуации сделали для себя? Как вообще оцениваете работу нынешнего созыва Горсовета?

— Я нисколько не жалею, что проголосовал против повышения тарифов. Сейчас я поступил бы так же. Кстати, за это получил от однопартийцев замечание в протокольной форме на заседании фракции. Я благодарен депутатам, их помимо меня было четыре человека, которые также не побоялись выступить против этой антинародной инициативы. Уверен, что большинство депутатов голосовали вопреки своей совести.

К сожалению, по этому вопросу нет у нас в Горсовете открытости, прозрачности и обратной связи с избирателями. Я неоднократно уже говорил, что результаты голосования должны быть открыты для населения. Зайдя на сайт Горсовета, любой житель должен иметь возможность узнать, как проголосовал тот или иной депутат.

Говорить плохо о своих коллегах не буду, но, конечно, хотелось бы, чтобы наша совместная работа была более конструктивной. Вещать с трибун можно красиво и долго, но очень важно, чтобы за каждым сказанным словом стояло реальное дело.

— Есть ли, на ваш взгляд, сегодня в городе хозяин? Насколько эффективно работают городские власти?

— На сегодняшний день по уставу города Орла хозяином является глава администрации. Полтора года эту должность занимал Андрей Иванович Усиков, и у меня сложилось полное ощущение отсутствия руки хозяйственника. Оценивать работу нового руководителя, Александра Сергеевича Муромского, пока рано. Думаю, к этому вопросу можно будет вернуться через полгода, тогда будет ясно, удастся ли навести порядок в нашем городе. Конечно, средств в городском бюджете не хватает, но поверьте, целый ряд вопросов можно решить с помощью организационных методов.

— В Орловской области совсем недавно сменился губернатор. Как вы оцениваете кадровое решение главы государства? Как вам кажется, что тормозит развитие региона?

— Я полностью одобряю смену руководства региона. Реальная обстановка дел в экономике края, скажу прямо, была отвратительной. Срок полномочий губернатора Потомского должен быть прекращен раньше. В его ситуации вообще не стоило дожидаться решения президента, гораздо честнее было бы самому снять с себя полномочия. Очень много в развитии региона зависит именно от губернатора.

Говоря в целом о законодательстве, регулирующем полномочия глав регионов, думаю, необходимо пересмотреть срок полномочий. Пять лет, в том случае если руководитель с задачами не справляется, — это слишком большой отрезок времени, который может привести к застою в развитии края. Было бы правильным уже через два года после вступления в должность губернатора проводить открытый мониторинг общественного мнения или референдум. И если люди скажут, что нужно менять, тогда необходимо действовать. Власть должна обновляться — это залог динамичного развития.

— А должен ли быть глава региона местным жителем?

— Прежде всего губернатор должен быть человеком честным, высоконравственным, а потом уже профессиональным. Прописка на его деловые качества никак не влияет. Многие орловцы отрицательно относятся к так называемым «варягам», и их можно понять. До этого было плохо, а при Потомском стало еще хуже. Но если было бы движение вперед в развитии края, все забыли бы о том, местный им руководит человек или приезжий.

Что касается нового врио главы региона Андрея Клычкова, то мне, как и всем жителям, хочется верить, что с поставленными задачами он справится, но кредит доверия не бесконечен. Это довольно молодой человек, и, конечно, в 38 лет опыта, в том числе как хозяйственника и управленца, у него немного. Но несомненный плюс заключается в отсутствии у него собственного бизнеса. Ему не нужно будет лоббировать свои коммерческие интересы. Конечно, обстановка дел в крае оставляет желать лучшего, так что новому главе региона будет непросто. Окончательно все мы выскажем свое мнение на выборах в сентябре 2018-го. Еще неизвестно, кто станет губернатором, есть много достойных людей.

— Расскажите о своих планах как руководителя и депутата.

Для меня жизнь заключается в созидании. Я не приемлю застоя, для меня это начало конца. Мне кажется, что каждый руководитель, будь он владельцем маленькой булочной или губернатором, должен тонко чувствовать ту грань, когда он становится тормозом для прогресса. В таком случае нужно уходить. Это работает и в бизнесе, и в политике. Я часто об этом думаю и искренне боюсь не заметить своей собственной грани. Хотя уверен, она еще далеко, я полон сил и желания работать и созидать.

Источник публикации: https://www.kp.ru/daily/26748/3777382