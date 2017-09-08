Олег Карпиков: «Орловщине можно было помочь, но кому-то не хватило умения

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3 17/01/2018

Еженедельник «Аргументы и факты» опубликовал интервью с бизнесменом, депутатом Орловского горсовета Олегом Карпиковым, в котором поднимаются актуальные вопросы о том, как выбраться из ямы, в которой оказалась Орловская область за время нахождения у власти бывшего губернатора Потомского и его команды и о том, чего ждать от нового руководства региона.

От кредита до кредита

— Олег Владимирович, сейчас в нашем регионе произошла смена власти. Как вы считаете, на какие изменения можно рассчитывать и большой ли кредит доверия у нового губернатора?

— Хочется верить в лучшее. Я полностью поддерживаю отставку Потомского и считаю, что много негативных моментов произошло именно во время его руководства.

У Клычкова же есть большой плюс — у него нет собственного бизнеса, ему нечего лоббировать. А его минусом можно назвать нехватку опыта. Реалии покажет время.

Если говорить о кредите доверия, то это будет понятно по его шагам в новой должности. В моём представлении, он должен очень сильно обновить команду. То есть в принципе избавиться от тех людей, которые на протяжении более трёх лет под руководством Потомского заводили область в тупик. И если Клычков этого не сделает и будет прислушиваться к ним, то, в моём понимании, будет то же самое, что и раньше. Также пристального внимания должна удостоиться новая команда управленцев, занимающих высокие посты и должности, она обязана решительно и твёрдо проводить свой курс, который должен быть более-менее открыт.

Под этим я понимаю жёсткое и целенаправленное решение кадровых моментов. Именно последовательность и реализация намеченного открытого для населения курса вызовет доверие. Тогда ему станет гораздо легче решать разные проблемы и задачи. У него будет благоприятный внутренний эмоциональный фон и поддержка жителей. Однако если он оставит непригодную команду, то через два-три месяца станет понятно: будут ли изменения или всё останется, как было.

При этом в организации промышленности и производства стоит полагаться на частный бизнес. И прислушиваться к его представителям.

— Как вы оцениваете развитие промышленности в связи с увеличением долгов области?

— По моему мнению, власть оказывает совсем небольшое влияние на развитие промышленности. Сегодняшний долг области — это следствие упадка производственной деятельности в регионе. А вот вопрос взятия кредитов, займов может привести к инфляции. Сохраняющееся финансирование регионов связано с устаревшей бюджетной политикой, которую необходимо менять.

Ни для кого не секрет, что регионам и муниципальным образованиям, в частности Орловской области и городу Орлу, не хватает денежных средств для выполнения своих обязательств и полномочий. Потому они вынуждены брать денежные займы у коммерческих банков и структур. В связи с этим волей-неволей бюджет начинает работать на банки из-за необходимости выплаты процентов и очередных платежей.

А при существующей кредитной ставке банки не сталкиваются с необходимостью качественного финансового управления, так как её величина даёт им право на ошибку.

В результате: кредиты взяли, все хлопают в ладоши, зарплату выплатили и… ждём очередного кредита. А что же в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Это инфляция, повышение цен и печатание дополнительных денег. То есть сбережения населения будут обесцениваться. Значит, изменять надо законодательство, не давать возможности регионам как минимум залезать в такие большие долги и кредиты. Наша область, например, должна уже больше 16 млрд. Теперь прежние управленцы ушли, новому человеку всё это расхлёбывать. Видимо, снова придётся просить денег у Москвы. А что дальше?

А при инфляции доходы населения будут всё больше отставать от реальных цен. И это лишь одно проявление непродуманной кредитной политики и жизни в долг, следовательно, надо менять законодательство на федеральном уровне.

— Для улучшения экономической ситуации в нашем регионе многие политики предлагают полный отказ от теневого бизнеса. Что вы думаете по этому поводу, как убедить предпринимателей отказаться от зарплат в конвертах?

— Я за белые зарплаты. Но также должен сказать, что мы вынуждены конкурировать с иностранными компаниями, которые работают совсем в других условиях. Возьмём, к примеру, реальный производственный сектор. Для того чтобы успешно вести бизнес, необходимы немалые оборотные деньги. Российские предприятия должны заплатить минимум 15% за пользование кредитом банку, плюс 10% — реальная инфляция. В итоге 25% — потери, а для иностранных компаний — 2-3%. То есть каждый год отставание от иностранцев в среднем на 25% по оборотным деньгам. Как в таких условиях развиваться, на что покупать высокопроизводительное оборудование?

Для сохранения позиций наших предприятий бизнесу необходимы равные условия ведения дела на российском рынке. Как правило, все руководители декларируют необходимость уплаты налогов и призывают к сознательности предпринимателей, мотивируя это в том числе и необходимостью формирования пенсионных накоплений для старшего поколения. Но люди видят, как разворовывается бюджет. Об этом пишут и в СМИ. Сколько уголовных и коррупционных дел рассматривается только на Орловщине? Нецелевое расходование средств, взятки, растраты. Население всё это видит. А если взять, например, пенсии государственных и муниципальных служащих, то они несопоставимы с пенсиями обычных граждан с учётом дополнительных, за счёт бюджета, надбавок, что порождает социальную несправедливость в обществе. Прикрываться при этом необходимостью удержания специалистов в госорганах и муниципальных структурах — значит отрицать, что и предприниматели заинтересованы в сохранении квалифицированных кадров, если мы говорим об открытом, справедливом гражданском обществе.

Возможно, при условии, если предприниматели будут платить своим сотрудникам белую зарплату, что они и должны делать согласно законодательству, им бы предложили какие-либо дополнительные бонусы, например к пенсии, или другие экономически привлекательные условия, это их могло бы заинтересовать. Например, как вариант можно гарантировать таким честным бизнесменам на законодательном уровне какие-либо пенсионные надбавки или какие-то ещё преференции.

Необходимо на сегодняшнем этапе нашего общества экономически заинтересовывать предпринимателей в выплате белой зарплаты, это было бы полезно и для бюджета, и для бизнеса, и для населения.

Власти необходимо прислушиваться к представителям частного бизнеса.

Власти необходимо прислушиваться к представителям частного бизнеса.

Не было политической воли

— В своё время вы пытались восстановить завод «Орлэкс». Что или кто этому помешал?

— Я и сейчас на 100% уверен, что завод можно было запустить, конечно, не в прежних объёмах. Для работы на предприятии была возможность на первом этапе привлечь порядка ста — ста двадцати человек, а в дальнейшем ещё больше. Я вкладывал немалые собственные средства и готов был делать это и в дальнейшем. Но у руководства региона не было ни политической воли, ни умения, ни желания. Одно дело — сказать, другое — заниматься кропотливой работой. И все вопросы можно было бы решить. А в итоге из меня хотели сделать козла отпущения. При этом эти люди до сих пор во власти, и новому губернатору ещё будут что-то рассказывать…

С нашей же стороны была полная открытость перед всеми — населением, трудовым коллективом, властью.

В данной ситуации я благодарен СМИ, которые тщательно следили за запуском «Орлэкса» и объективно и честно рассказывали о происходящем процессе.

— Сейчас у нас в области на грани банкротства находятся несколько предприятий. Почему всё чаще стали прибегать к этой процедуре и как избежать исчезновения производств?

— На примере орловской «Спецавтобазы» могу рассказать, почему предприятие довели до такого состояния. Причина в слабом уровне управления, который привёл к уменьшению заказов, например, по вывозу мусора, по обслуживанию дорог, и как следствие, к отсутствию прибыли и накоплению убытков. Руководством города было проявлено определённое малодушие и слабоволие в отстаивании интересов города и сохранении предприятий. Администрация и депутатский корпус лишь соглашались с мнением Потомского по данной ситуации, что способствовало кризису на производстве.

Я неоднократно предлагал схему, согласно которой 60 млн, выделенных недавно «Спецавтобазе», следовало оформить под залог их имущества, либо можно было бы что-то выкупить. А в итоге эту сумму предприятию просто дали, и если их финансовая ситуация не улучшится, эти деньги уйдут в никуда.

Завод «Дормаш» — это частное производство, и одна из его проблем состоит в том, что российские предприятия, ранее закупавшие технику там, стали переориентироваться на работу с зарубежными компаниями. И «Дормаш» стал «проседать» по заказам. Соответственно, накладные расходы растут, заказов меньше, а власть говорит: «Сохраняйте и содержите работников предприятия, а мы что-нибудь сделаем». До дел не дошло, а долгов накопилось более 1 млрд руб. Иск о банкротстве «Дормаша» подало орловское предприятие ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» всего из-за 2 млн долга, и пошёл процесс. В этой ситуации властям как минимум необходимо было бы провести переговоры с орловскими энергетиками, чтобы не допустить банкротства. Ведь ликвидировать предприятие — это самое простое, а создавать и выстраивать работу — сложно.

Власть должна была собрать за круглым столом кредиторов завода и найти пути урегулирования, при этом пояснив им, что в случае банкротства они не получат достаточного возмещения вложений. А нужно было предложить создать новое юридическое лицо на базе «Дормаша», которое будет во владении кредиторов. Тогда они по своему усмотрению смогли бы продать свои акции либо доли в предприятии, получив приемлемое возмещение своих затрат. Но при этом предприятие продолжало бы работать, и сохранились бы рабочие места, инженерные кадры, в конце концов, налоговые поступления в бюджет области. И эту схему я тоже предлагал.

В этой связи, на примере завода «Дормаш», я считаю, что на федеральном уровне необходимо изменять закон о банкротстве. Указав в нём, что прежде чем банкротить предприятие, обязательно надо пройти вышеописанную процедуру. Я хочу через ваше издание обратиться к федеральным властям с данной инициативой, чтобы они рассмотрели это предложение очень внимательно, и я готов дать более конкретные пояснения.

Сейчас же на банкротстве зарабатывает в основном лишь конкурсный управляющий. Кредиторы никогда не получают полностью своих активов. Ведь стоимость того же «Дормаша» как бизнеса с работающим имущественным комплексом значительно выше, чем стоимость оборудования и помещений.

— Вас по праву можно назвать народным депутатом. В своё время вы — один из немногих препятствовали увеличению тарифа ЖКХ на 15%. Расскажите, как реагировала городская и региональная власть на ваше упорство. Почему повышение всё же было принято?

— Повышение тарифов путём принятия решения — это боязнь некоторых людей во власти за свою работу и лоббистские действия некоторых управляющих компаний. До сих пор нет прозрачности и открытости в вопросе: за что мы платим? Я как депутат городского совета и собственник жилья, даже написав письмо в свою управляющую компанию для получения сведений о стоимости работ по покраске квадратного метра цоколя, укладке асфальта и т. д., не могу получить эту информацию, так как УК уклоняется от конкретного ответа под всеми мыслимыми и немыслимыми предлогами. Нет обратной связи и прозрачности в расчёте стоимости работ и услуг. И это бесит население. Я до сих пор не понимаю, почему во многих домах, где есть доля муниципалитета, он бездействует, хотя должен был бы задуматься и узнать, как, куда и на что тратятся народные и муниципальные деньги.

Вообще, я считаю, что в работе чиновников городской администрации нужно менять систему управления и некоторых управленцев. А в интересах всего нашего общества законы о ЖКХ и фонде капремонта требуют изменения на федеральном уровне. Изменение нормативных актов и законов в пользу населения позволит разрушить эту «кормушку», называемую бизнесом.

Врезка:

Олег Владимирович Карпиков известен в Орле не только как успешный предприниматель, постоянно развивающий своё производство, депутат Горсовета, но и как меценат. Он является учредителем благотворительного фонда «Милосвет», созданного для помощи художникам, артистам, спортсменам, одарённым детям и т. д. Олег Владимирович за годы своей работы не раз оказывался в центре внимания. Тех, кто давал оценку деятельности этого человека, всегда было много. Звучали и похвала, и критика. Но в случае с Олегом Владимировичем утверждать можно только одно: он человек дела и знает, о чём говорит.

Источник публикации: http://www.chr.aif.ru/orel/events/oleg_karpikov_orlovshchine_mozhno_bylo_pomoch_no_komu-to_ne_hvatilo_umeniya