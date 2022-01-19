Олег Карпиков: «Помочь ближнему – это легко и просто»

№2 (671) от 19 января 2022 г.

В прошлом номере «Орловская среда» процитировала пост журналиста Валентины Остроушко, в котором та рассказала, что жители Хотынецкого района организовали «общество помощи друг другу». Это после того, как местная жительница Светланы Гришина умерла, не дождавшись машины скорой помощи. Инициативу граждан поддержал известный орловский предприниматель и меценат Олег Карпиков, который предложил свою помощь добровольцам, готовым на собственных автомобилях отвозить нуждающихся в срочной медицинской помощи жителей орловской глубинки в медицинские учреждения региона.

«В частности, Олег Владимирович предлагает компенсировать затраты тем людям, которые будут бескорыстно перевозить своих больных земляков. Карпиков надеется, что его примеру последуют и другие неравнодушные орловцы, а также не исключает возможности, что и региональная власть со своей стороны протянет руку помощи жителям районов, — сообщил портал «ОрелТаймс», которому Олег Карпиков рассказал о своей идее и о том, как каждый из нас может помочь своему ближнему.

— После того, как я прочитал статью о смерти женщины в Хотынецком районе, я решил найти пути решения проблемы своевременной доставки пациентов в больницы, — рассказал Олег Карпиков в программе «Совершенно не секретно». – Как бы я предложил это сделать: в каждом районе, в каких-то населенных пунктах, даже, может быть, и в городе сами жители могут организоваться. Могут быть в резерве определенные люди с транспортом, которые в случае ЧП или в отсутствие скорой медицинской помощи на своем транспорте довезут пострадавшего до больницы, будь то областной центр или райцентр.

Пусть это будет один, два, три, пять человек, у которых есть собственный транспорт. В течение этого года я мог бы из своих собственных средств помогать этим добровольцам, компенсировать расходы на бензин. Они, по сути, будут заниматься благотворительностью. В советское время это называлось просто помощью ближнему. Я, в свою очередь, буду им помогать как минимум компенсацией расходов на бензин.

Желательно, чтобы люди, которые будут в таком резерве, сообщали свои телефоны. Если произошло какое-то ЧП: вот телефон условного Иванова Ивана Ивановича. Если он в отъезде, есть еще какой-то человек, готовый отвезти человека в больницу. У него есть аптечка, он прошел элементарный медицинский ликбез. Вот все, что требуется. Это не значит, что нужно создавать какое-то сообщество. Нет, в моем представлении это можно сделать вот так – легко и просто. В любом населенном пункте.

С проблемами доставки больных я столкнулся лично, совсем недавно. У нас одной сотруднице стало плохо, в скорой говорят: «Сейчас машин нет», я предлагаю: «Давайте мы сами привезем». «Не трогайте, вы можете сделать ей хуже». И что нам делать? Машина приехала через полчаса. Спустили её на обыкновенных носилках. Все. И такие случаи тоже бывают. А когда женщина в Хотынце умерла – её не успели доставить в больницу – как тут нужно было поступать?

Я как человек из бизнеса знаю, как сделать, чтобы было по минимуму административных барьеров. Что касается чиновников, мне кажется, пока нет желания и политической воли, чтобы это организовать. Все идет как идет – и зачем напрягаться? Нет денег, нет машин, и мы сидим ровно. Психология чиновника. Но в таком случае люди сами могут помочь друг другу. Правового поля в этой ситуации как такового нет. Пока. Его никто не создал. Но я бы и не хотел, чтобы это заформализовалось, заорганизовалось. СМИ могут в этом плане помочь, сообщить, например, в каком селе и у кого есть транспорт. В каждом доме должны быть телефоны этих людей: звоните в случае чего, они могут оказать помощь. Вот о чем идет речь. И для власти это очень хорошая помощь, которая идет снизу, от людей.

В моем понимании, нерешаемых вопросов нет вообще. Достаточно приложить мозги и энергию и не отмахиваться от проблемы. Нам постоянно говорят о социальной ответственности бизнеса, но это настолько затасканное выражение… Мне оно не нравится. Моя социальная ответственность перед обществом — это то, что я плачу вовремя налоги. А это уже чисто человеческое участие плюс мои возможности. Допустим, сто тысяч рублей на решение этой проблемы — это возможность попытаться сдвинуть её с мертвой точки, потом появится статистика, сколько требуется на это денег, а потом, может, и государство будет выделять деньги таким добровольцам, появится какой-то фонд. Нужно просто попробовать, как это сработает. Звонит мне такой доброволец, говорит, что отвез такого-то в такое-то лечебное учреждение, потратил на бензин тысячу — две. Я отдаю эти деньги. Вот так я предложил бы попробовать.

От редакции:

«Орловская среда» целиком и полностью поддерживает предложение Олега Карпикова и готова оказать информационную поддержку и помощь жителям районов Орловской области, которые откликнутся на инициативу бизнесмена.