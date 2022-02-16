Омикрон доминирует

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

11 февраля руководитель областного управления здравоохранения Станислав Шувалов в прямом эфире на платформе ЦУР (Центр управления регионом) Орловской области ответил на вопросы, касающиеся очередей в поликлиниках, дистанционных больничных и возвращения плановой медпомощи.

Шувалов охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в регионе как сложную.

– Несмотря на то, что в последние два дня мы видим тенденцию к стабилизации состояния заболеваемости и количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции остаётся на стабильном уровне, тем не менее 842 заболевших – большая цифра для нашего региона, – прокомментировал чиновник. – Вся система здравоохранения продолжает работать в очень напряженном режиме. Мы совместно с медиками и волонтерами стараемся сделать так, чтобы люди получали необходимую помощь. На утро сегодняшнего дня зарегистрировано 87 256 случаев новой коронавирусной инфекциии, за сутки заболело 742 человека. Продолжают работать все наши лаборатории на территории области, в минувшие сутки тестирование опять превысило пятьсот на сто тысяч населения, это превышение нормативов, и означает, что все лаборатории работают с удвоенной нагрузкой. Работают стационары. Несмотря на то, что доминирует новый штамм омикрон, несмотря на то, что 90 процентов пациентов переносят заболевание в легкой форме, сейчас таких пациентов у нас более 14 000, все равно определенное количество пациентов нуждается в госпитализации. С учетом роста заболеваемости процент невысокий, но все равно мы вынуждены переформатировать нашу стационарную систему и сегодня мы развернули еще 90 коек. На утро сегодняшнего дня у нас развернуто 1 936 коек, свободно 304. То есть у нас есть резерв. Тяжелых больных – 55 человек, они находятся в реанимации, семь – на жесткой инвазивной ИВЛ, 48 – на неинвазивной масочной.

Шувалов извинился перед орловчанами

Станислав Шувалов рассказал, как удалось нормализовать работу первичного звена.

– Хочу извиниться перед жителями области за ту ситуацию, которая у нас сложилась на прошлой неделе, когда мы действительно зафиксировали существенный рост обращающихся в амбулаторно-клиническое звено, и в ряде поликлиник люди оказались в очередях на улице, но оперативно, совместно с правительством области (губернатор Андрей Евгеньевич Клычков выезжал в поликлиники), с главными врачами, был предпринят ряд мер, мы готовились к этой ситуации заранее, переучивали специалистов, в том числе узких, привлекали студентов медицинского института, и поэтому достаточно оперативно удалось среагировать на эту ситуацию, организовать активную работу на дому, в том числе и с привлечением транспорта из областной администрации, администрации города, из районных администраций, очень помогают волонтерские организации в плане доставки медиков, чтобы осматривать пациентов на дому.

– Плюс мы уже в течение двух недель выдаем листки нетрудоспособности в дистанционном формате, со второго февраля. Все это в совокупности позволило к настоящему моменту времени ликвидировать очереди на улицах. Тем не менее определенные точечные моменты мы все равно фиксируем, я продолжаю ездить по поликлиникам, и вместе с главврачами в ручном режиме устраняем проблемы. Надеюсь, это позволит нам пройти пик заболеваемости в управляемом режиме.

Как оформить дистанционный больничный

Шувалов также рассказал, как оформляется дистанционный больничный и как проверяется временная нетрудоспособность в режиме удаленки.

– Во-первых, у нас есть пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, по которым, безусловно, нужна экспертиза о временной нетрудоспособности, эти люди в любом случае нетрудоспособны, даже если у них заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме, они могут получить листок нетрудоспособности как минимум на семь дней, согласно действующему законодательству. Повторный мазок теперь не берется, и через семь дней, если пациент здоров и нет симптомов заболевания, при аудиоконсультировании с врачом он может сообщить, что выздоровел, и врач закроет листок нетрудоспособности дистанционно.

– Если речь идет о продлении больничного, врач может принять решение либо пригласить пациента к себе, либо выехать к нему на дом. Если мы говорим об обычных ОРВИ, то пациент точно так же сообщает либо по номеру 122, там есть специальная кнопка вызова врача на дом, есть кнопка «оформление листка нетрудоспособности», плюс есть обратная связь на сайтах медорганизаций, а также запущен чат-бот в телеграм-канале, где также можно оставить заявку на выдачу листка нетрудоспособности. Пациент оставляет заявку, с ним в любом случае связывается врач, и в дальнейшем врач по итогам общения с пациентом принимает решение о выдаче листка нетрудоспособности дистанционно либо он приглашает пациента в бокс, либо выезжает к нему на дом в зависимости от симптоматики. Система 122 работает, мы видим существенное количество обращений, например, в понедельник их было более 3600, за вчерашний день (четверг) их было чуть больше тысячи. В то же время есть определенные нюансы. Мы совместно с волонтерами организовали по поручению губернатора обратную связь, когда волонтеры звонят пациентам, которые обратились, и выясняют, открыт ли листок нетрудоспособности, выехал ли к ним доктор, я в том числе такие вещи контролирую лично. В случае необходимости незамедлительно оказываем помощь. То есть это своего рода перекрестный контроль.

О лекарственном обеспечении при ковиде

– Наборы лекарств не могут быть одинаковыми, так как подход к каждому больному индивидуален, – разъяснил Шувалов. – Есть определенные методические рекомендации при оказании медпомощи больным коронавирусом, утвержденные Минздравом. При легкой форме заболевания применяются несколько схем, которые включают в себя противовирусные, жаропонижающие и отхаркивающие препараты. При этом нужно понимать: конкретные лекарства определяет доктор. Если у пациента нет температуры, врач не будет назначать жаропонижающие, нет кашля – не назначит отхаркивающие. В этом перечне нет витаминов, еще каких-то вспомогательных лекарств, мы их не закупаем и, соответственно, не предоставляем. Мы работаем в рамках закона о закупках, препараты приобретаются по международному непатентованному наименованию, поэтому в ряде случаев названия лекарств и внешний вид могут быть разными. А действующие вещества там одинаковые и эффект тоже.

Кто привозит лекарства

Глава регионального департамента здравоохранения также разъяснил, кто доставляет больным наборы лекарств, в какие сроки и как это регламентируется.

– Во-первых, мы рекомендуем врачам, если они идут к пациентам на дом, иметь с собой какой-то запас лекарств. Но нужно понимать, что у врачей сейчас очень большая нагрузка: врач может уехать из поликлиники в восемь утра и закончить за полночь. Возить с собой больше количество лекарств нереально. Поэтому параллельно работают волонтеры, и это огромный вклад людей, которые просто откликнулись тогда, когда нужна помощь. Мы стараемся сделать так, чтобы лекарства были доставлены в течение суток после постановки диагноза.

Когда приедет скорая?

Один из вопросов, который волнует большое количество орловчан: когда стоит вызывать скорую, а когда будет достаточно удаленной консультации терапевта?

– Все зависит от состояния больного, – пояснил Шувалов. – Все по-разному переносят заболевание. Некоторые люди при температуре 39 могут даже выполнять работу по дому, а некоторые при такой же температуре чувствуют себя невероятно плохо. Поэтому скорая обязательно уточняет самочувствие пациента. Мы обсуждаем такие вопросы с главврачами, при высокой температуре нужно приехать к пациенту, оценить его состояние: не нуждается ли он в госпитализации.

– Что касается заморозки плановой госпитализации и невозможности попасть к узким специалистам. Мы очень надеемся, что пандемия все-таки пойдет на спад. Мы надеемся вернуться в свой обычный ритм работы, мы же понимаем, что далеко не все врачи хотели быть инфекционистами. И спасибо огромное нашим докторам за то, что они работают сейчас на передовой с ковидом. Мы были вынуждены переучить специалистов на оказание помощи больным ковидом ввиду того, что справиться с таким потоком больных иначе нельзя. Как только будет происходить снижение количества больных, войдем в прежний режим работы. Люди с онкологическими заболеваниями, с туберкулезом, все, кто наблюдается в областных поликлиниках, в женских консультациях, лечится в стоматологических клиниках, нуждаются в выписке рецептов, все равно свою помощь обязаны получить. Но в ряде случаев этому мешает болезнь самих врачей, к сожалению, сейчас в поликлиниках до двадцати процентов врачей болеют.

О нехватке терапевтов и педиатров

– В регионе есть ряд льгот, направленных на поддержку и привлечение врачей: это «земский врач» и «земский фельдшер», у нас есть льготная ипотека, мы компенсируем расходы по найму жилья, по коммунальным услугам, и я должен сказать, что в ряде организаций в результате грамотной кадровой работы все эти механизмы реализуются и дают результаты. Например, главврач Покровской ЦРБ привлек в течение трех лет 26 специалистов и закрыл практически полностью потребность в врачах. Есть недоработки по другим ЦРБ. Поэтому будем с главврачами эту работу выстраивать. В городе специалистов больше, но и здесь есть проблемы. Например, в первую поликлинику один доктор принят уже на работу – это выпускник нашего меда, и еще один доктор готовится выйти на работу.

Проблемы с льготными лекарствами

– Сейчас ведется большая претензионная работа, чтобы больные сахарным диабетом получали лекарства, – отметил Станислав Шувалов. – Эти проблемы есть, мы сейчас стараемся их максимально решать; благодаря федеральному центру выделены дополнительные денежные средства, которые практически полностью законтрактовали, но есть пациенты с очень дорогими лекарственными препаратами и проблемы в части их финансового обеспечения. Есть и кадровый дефицит в департаменте, что здесь скрывать, часть людей болеет. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы привлечь специалистов, чтобы наш отдел лекарственного обеспечения был укомплектован. По детям: весь прошлый год мы работали над тем, чтобы они получали инсулин. Есть определенные нюансы по переводу детей на конкретные наименования, мы все это с родителями обговариваем. В плане обеспечения медицинскими изделиями ситуация несколько хуже. Сейчас мы стараемся, чтобы те денежные средства, которые были выделены, распределить рационально.

О централизации скорой медпомощи

– Это проект не новый, в ряде регионов он уже работает. Единая диспетчерская служба, созданная на базе скорой помощи, и два района области – Свердловский и Покровский – уже в пилотном режиме работают. Фельдшеры местные считают, что эта система правильная и абсолютно соответствует современному ритму. Сейчас каждый главврач ЦРБ управляет своей небольшой бригадой врачей скорой помощи, требуется час или два для того, чтобы довезти тяжелого больного до областного центра. И если скорая нужна в этот момент еще кому-то, то любая находящаяся рядом машина, если бригада транспортировала больного и назад возвращается, она может заехать к этому пациенту и оказать помощь. Это один из вариантов, когда мы можем оказать медпомощь быстрее. И здесь уже не главврач ЦРБ принимает решение, а решение принимается на уровне единой диспетчерской службы.

Подготовила Ольга Рождествина