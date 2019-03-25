ОНФ: будущие родители недостаточно информированы о мерах господдержки

Многие женщины, которые готовятся стать мамами или уже ими стали, не владеют в полном объеме информацией о мерах социальной поддержки, которые им гарантированы государством, или же узнают о них из интернета. Таковы итоги опроса, проведенного Народным фронтом, АНО «Центр будущих и состоявшихся родителей «Выбор родителей» и Общероссийским движением «Совет матерей». В этой связи эксперты ОНФ планируют разработать систему информирования будущих родителей о мерах финансовой поддержки.

Участие в исследовании приняли 2379 женщин из всех 85 субъектов РФ. Опрос показал, что 40% женщин, не зная, где получить сведения, берут их из соцсетей и чатов, 24% расспрашивают коллег, 19% обращаются в госорганы, 10% — к знакомым. Более того, большое число мам (35%) узнают из соцсетей и от подруг (18%) даже о том, что их детям полагаются бесплатные продукты, которые можно получить на молочной кухне. От педиатра эту информацию узнают 36% респондентов.

«Таким образом, мы видим, что проблема не в отсутствии поддержки, а в плохом донесении информации, — отметила эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая. — На сегодняшний день в России действуют несколько программ, направленных на оказание социальной поддержки семьям с детьми, однако большинство родителей знают о них крайне мало. Плохая осведомленность формирует превратное представление о действующих федеральных и региональных мерах поддержки. В результате большинство респондентов считают существующие меры поддержки недостаточными. Скорее всего, это объясняется именно нехваткой информации».

ОНФ организует запросы в разные регионы о тех мерах поддержки, которые они оказывают будущим родителям (пособия, территориальная программа ОМС, поддержка мам при выходе на работу), а в мае-июне будет проведен еще один, более расширенный опрос родителей, чтобы выяснить, что они знают о гарантированных им мерах поддержки.

«Мы конкретно поставим вопрос о том, почему в родильных домах или женских консультациях не информируют женщин о том, на какие меры поддержки они могут рассчитывать, а также зададим соответствующие вопросы профильным министерствам», — сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Демография», доктор Леонид Рошаль.

Вместе с тем Татьяна Буцкая выступила с инициативой разработки эффективной системы информирования будущих родителей о тех мерах финансовой поддержки, которые им положены по закону. По ее словам, это будет единая платформа, на которой будет собрана вся необходимая информация.

Пресс-служба ОНФ