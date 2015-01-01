ОНФ: Минздрав должен обосновать ухудшение ключевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»

Новая версия госпрограммы «Развитие здравоохранения», общественное обсуждение которой на портале regulation.gov.ru завершится 26 января, требует пристального внимания специалистов из-за пересмотра в сторону ухудшения ряда целевых показателей, считают эксперты Народного фронта и Фонда независимого мониторинга «Здоровье». Опасение вызывают такие показатели, как смертность, продолжительность жизни и некоторые другие.

Министерство здравоохранения РФ в январе этого года выставило на общественное обсуждение новую редакцию государственной программы «Развитие здравоохранения». Госпрограмма была запущена в 2013 году и рассчитана до 2020 года. В новой версии документа были изменены несколько ключевых прогнозных показателей к 2020 году, в том числе, в сторону ухудшения, среди них: смертность, продолжительность жизни, охват диспансеризацией и заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

«Целевые показатели принимаются для того, чтобы можно было оценить успешность исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения». Естественно, что чем хуже эти показатели, тем легче добиться их исполнения и рапортовать об успехах отечественного здравоохранения. Однако можно ли считать достижением ухудшение статистики по тому или иному заболеванию? Мы надеемся, что представители Минздрава смогут обосновать положения госпрограммы, пока документ не вступит в силу. А медицинское сообщество, в свою очередь, также обратит внимание на необходимость решения данной проблемы», — отметил член Центрального штаба Народного фронта, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

В новой версии госпрограммы повышены целевые показатели смертности населения. Ранее было принято, что смертность от всех причин должна постепенно снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случаев на тысячу в 2020 году. Теперь же целевой показатель смертности на 2020 год увеличен до 13 случаев на тысячу.

Прогноз по средней продолжительности жизни россиян также был пересмотрен в худшую сторону. Согласно действующей госпрограмме, этот показатель к 2020 году должен был составить 74,3 года, но по новой версии он был сдвинут к отметке в 74 года. В 2016 году, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года.

«Планируя рост средней продолжительности жизни россиян, Минздраву, по идее, следовало бы усилить охват населения диспансеризацией. Тем более, что в последнее время руководители министерства часто высказывались на эту тему. Как ни странно, прогноз числа граждан, прошедших профилактический осмотр, пересмотрен авторами документа с 23% населения до 21% в 2020 году. Хотелось бы услышать объяснения чиновников о причинах такого решения», — заявил Эдуард Гаврилов.

Пресс-служба ОНФ