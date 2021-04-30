30 апреля 2021



ОНФ: На Наугорском шоссе в Орле начали делать уличное освещение

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в администрацию города Орла на Наугорском шоссе начали установку уличного освещения. Общая протяженность участка, где будут установлены фонари, составляет 500 м.

«Весной 2020 года к нам поступило обращение от орловских автовладельцев. Они пожаловались на отсутствие освещения на целом ряде улиц. Совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городу Орлу и председателем горсовета Орла мы провели мониторинг освещения на Карачевском и Наугорском шоссе, а также на улице Высоковольтной. По итогам было направлено обращение в администрацию Орла с предложением оборудовать на данных улицах освещение. В администрации с нашими предложениями согласились. В прошлом году было оборудовано освещение на Карачевском шоссе. В текущем году приступили к выполнению работ на Наугорском. Остался вопрос только с улицей Высоковольтной, но мы продолжаем настаивать, чтобы и здесь было установлено освещение», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

На участке Наугорского шоссе всего будет установлено 40 новых уличных фонарей, сообщает региональное отделение ОНФ.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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