ОНФ: На Наугорском шоссе в Орле начали делать уличное освещение

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в администрацию города Орла на Наугорском шоссе начали установку уличного освещения. Общая протяженность участка, где будут установлены фонари, составляет 500 м.

«Весной 2020 года к нам поступило обращение от орловских автовладельцев. Они пожаловались на отсутствие освещения на целом ряде улиц. Совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городу Орлу и председателем горсовета Орла мы провели мониторинг освещения на Карачевском и Наугорском шоссе, а также на улице Высоковольтной. По итогам было направлено обращение в администрацию Орла с предложением оборудовать на данных улицах освещение. В администрации с нашими предложениями согласились. В прошлом году было оборудовано освещение на Карачевском шоссе. В текущем году приступили к выполнению работ на Наугорском. Остался вопрос только с улицей Высоковольтной, но мы продолжаем настаивать, чтобы и здесь было установлено освещение», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

На участке Наугорского шоссе всего будет установлено 40 новых уличных фонарей, сообщает региональное отделение ОНФ.